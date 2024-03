Avec un but de Lukaku, l'AS Rome écrase Brighton et a un pied en quarts de finale

L'AS Rome, avec un but de Romelu Lukaku, a écrasé Brighton 4-0 jeudi soir en huitièmes de finale aller de l'Europa League au stade olympique de Rome. Dans le même temps, Liverpool et le Bayer Leverkusen ont respectivement battu Qarabag et le Sparta Prague en déplacement.

Paulo Dybala a ouvert le score après 13 minutes de jeu pour les Romains avant que Lukaku a doublé la mise avant la pause (43e). L'attaquant des Diables a pressé la défense adverse pour récupérer le ballon à droite, a foncé vers le but et a battu Jason Steele d'une frappe puissante pour sa septième réalisation dans la compétition cette saison. En deuxième mi-temps, Gianluca Mancini (64e) et Bryan Cristante (68e) ont creusé l'écart. Lukaku était titulaire à la pointe de l'attaque et a joué 88 minutes.

Dans le même temps, Liverpool s'est imposé sans difficultés (1-5) sur la pelouse du Sparta Prague. Le leader de Premier League a fait la différence dès la 7e minute et un pénalty converti par Alexis Mac Allister. Darwin Nunez s'est ensuite offert un doublé avant la mi-temps (25e, 45e+3). Si Conor Bradley a marqué contre son camp au retour des vestiaires (46e), les Reds n'ont pas tremblé: Luis Diaz (53e) et Dominik Szoboszlai (90e+4) ont marqué à leur tour.