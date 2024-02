Avec un but de van Dijk, Liverpool bat Chelsea et remporte une 10e Coupe de la Ligue

Grâce à un but du Néerlandais Virgil van Dijk en fin de prolongation (118e), Liverpool a battu Chelsea (0-1) en finale de la Coupe de la Ligue anglaise dimanche à Londres et remporte le trophée pour la 10e fois.

Les deux équipes étaient à égalité après les 90 minutes du temps réglementaire, malgré un match rythmé et des buts refusés à Raheem Sterling (33e) et, déjà, van Dijk (60e).

Jürgen Klopp devait compter sans de nombreux cadres, blessés (Mohamed Salah, Darwin Nunez, Diogo Jota, Dominik Szoboszlai, Alisson, Trent Alexander-Arnold, entre autres) et Liverpool a terminé le match avec des joueurs habitués à évoluer avec l'équipe réserve : Bobby Clark (19 ans), Jayden Danns (18 ans), James McConnell (18 ans) n'avaient jamais joué plus de dix minutes avec l'équipe première et Jarell Quansah (21 ans) et Conor Bradley (20 ans) ont fait leurs débuts professionnels cette saison.

Liverpool remporte la Coupe de la Ligue à 10 reprises, un record. La dernière victoire des Reds remontait à 2022 où ils avaient déjà battu Chelsea en finale. Les hommes de Jürgen Klopp, qui quittera le club à la fin de la saison, sont encore en lice pour remporter trois autres compétitions (championnat, Coupe d'Angleterre, Europa League) et sont pour l'heure en tête de la Premier League.