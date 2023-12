Avec un doublé de Harry Kane, le Bayern corrige Stuttgart

Huit jours après avoir encaissé leur plus lourd revers en Bundesliga depuis novembre 2019 à Francfort (5-1), les coéquipiers de Manuel Neuer ont parfaitement réagi et ont répondu au Bayer Leverkusen, leader invaincu du championnat allemand et vainqueur plus tôt dans la journée de Francfort (3-0).

Le duel pour le titre entre Munich et Leverkusen s'installe doucement: le "Werkself" occupe le confortable fauteuil de leader avec 39 points sur 45 possibles, avec quatre points de plus que les Bavarois (35), qui ont toutefois un match en retard à jouer contre l'Union Berlin le 24 janvier.