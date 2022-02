Avec Vanheusden, le Genoa accroche un point en déplacement à la Roma

(Belga) Samedi après-midi, le Genoa a partagé l'enjeu, 0-0, en déplacement sur le terrain de l'AS Rome, dans le cadre de le 24e journée de championnat d'Italie. Zinho Vanheusden a disputé toute la partie dans les rangs génois.

Nicolo Zaniolo a pourfendu les cœurs génois dans les dernières minutes de la rencontre, alors que le Genoa avait résisté jusque-là aux assauts romains (90e). Mais le but de l'attaquant romain a été annulé par l'arbitrage vidéo pour une faute à la base de l'action. Le buteur malheureux a ensuite été exclu (90e+5). Plus tôt dans la rencontre, le Genoa avait été réduit à 10 après la carte rouge d'Ostigard (68e). Le Genoa, dirigé par l'Allemand Alexander Blessin, ancien coach d'Ostende, est en difficulté cette saison en Serie A et se trouve en 19e position avec 19 points, devant Salernitana. La Roma est 6e, avec 39 points en 24 matchs. (Belga)