Axel Witsel va retrouver Dortmund: "Nous n'étions pas plus heureux avec ce tirage"

Axel Witsel se méfie du Borussia Dortmund, son ancien club, qu'il affrontera mercredi en quart de finale aller de la Ligue des Champions avec l'Atlético de Madrid. "Nous n'étions pas plus heureux de tomber sur Dortmund plutôt que sur Manchester City ou une autre équipe, car en Ligue des Champions, et dans le football en général, il n'y a pas de match facile", a-t-il souligné en conférence de presse, mardi.

Witsel évolue à l'Atlético depuis 2022 après avoir passé quatre ans à Dortmund. "C'était quatre bonnes années pour moi", a-t-il confié. "Dortmund est une très bonne équipe, qui presse beaucoup, qui a des joueurs très rapides devant comme Adeyemi, comme Sancho, et des joueurs comme Brandt dans l'entrejeu qui organise le jeu. Ils ont des joueurs qui savent faire la différence."

Witsel est une valeur sûre de la défense de l'Atlético, où il est utilisé par Diego Simeone comme central d'un trio défensif. "L'entraîneur m'a mis à ce poste quand je suis arrivé ici et cette année je me sens plus à mon aise. Je ne me préoccupe pas du poste, mais de jouer. Grâce à l'idée de l'entraîneur, je peux un peu prolonger ma carrière à ce niveau."