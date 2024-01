Aymeric Laporte évoque les problèmes en Arabie saoudite : "Les joueurs sont mécontents"

Dans une interview accordée au journal sportif espagnol AS, le défenseur Aymeric Laporte, qui a quitté Manchester City pour Al-Nassr, a admis que de nombreux joueurs de la Saudi Pro League n'étaient pas satisfaits.

Grâce à des contrats lucratifs, les clubs saoudiens ont attiré l'année dernière de nombreux gros noms du football européen, mais même pas un an plus tard, des joueurs songent déjà à quitter la ligue saoudienne. Jordan Henderson, par exemple, a quitté Al-Ettifaq après moins de six mois pour l'Ajax. Roberto Firmino envisagerait également un départ, tandis que Karim Benzema est en conflit avec Al-Ittihad.

Laporte affirme qu'il n'envisage pas encore un départ, mais admet qu'il est difficile de s'adapter aux conditions locales. "La différence avec l'Europe est grande", a-t-il déclaré à AS. "Ils ne nous ont pas facilité la tâche non plus. Beaucoup de joueurs sont mécontents. C'est également nouveau pour les Saoudiens d'avoir autant de joueurs européens expérimentés dans leur championnat. Ils doivent donc s'adapter".