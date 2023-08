Aymeric Laporte quitte Manchester City et rejoint Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

Aymeric Laporte va jouer pour le compte d'Al-Nassr, ont annoncé le club saoudien et son désormais ex-club de Manchester City jeudi. Le défenseur de 29 ans a signé avec l'équipe du quintuple ballon d'or, le Portugais Cristiano Ronaldo, un contrat dont la durée n'a pas été précisée.

Formé en Espagne, Laporte a débuté sa carrière professionnelle à l'Athletic Bilbao où il a joué six saisons et 161 matches avant de rejoindre l'Angleterre en 2018. Transféré à Manchester City pour 65 millions d'euros, le transfert faisait de lui à l'époque le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire derrière le Néerlandais Virgil Van Dijk.

Laporte a été l'un des joueurs majeurs des nombreux titres des Cityzens: 5 Premier League, 2 FA Cup, 2 Community Shield et une Ligue des Champions, entre autres.