Ballon d'Or - Karim Benzema sacré Ballon d'Or 2022

(Belga) Karim Benzema a remporté le 66e Ballon d'Or, récompensant le meilleur joueur de la saison 2021/2022. Le Français du Real Madrid a reçu son trophée lundi, à l'occasion d'une cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris.

Benzema, 34 ans, est couronné après une saison 2021/2022 exceptionnelle tant sur le plan individuel que collectif. Avec 44 buts en 46 rencontres, toutes compétitions confondues, il a grandement contribué aux triomphes du Real Madrid, vainqueur de la Liga et de la Ligue des Champions. Deux compétitions qu'il a terminées avec le statut de meilleur buteur, grâce à ses 27 buts en championnat et 15 en C1. En Ligue des Champions, Benzema avait notamment réalisé deux triplés de suite, en huitièmes de finale retour contre le Paris Saint-Germain et en quarts de finale aller sur la pelouse de Chelsea. Il avait aussi réalisé un doublé en demi-finale aller à Manchester City. Dans les trois matchs à élimination directe, il a inscrit le but de la qualification. Lors de la saison 2021/2022, Benzema a également remporté la Ligue des Nations avec l'équipe de France, marquant en finale contre l'Espagne 2-1. Benzema succède au palmarès à Lionel Messi. Il devient le premier Français à remporter la plus prestigieuse distinction individuelle depuis Zinédine Zidane en 1998. C'est d'ailleurs 'Zizou', son ancien entraîneur au Real Madrid, qui lui a remis le trophée. (Belga)