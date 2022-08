Ballon d'Or: Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois parmi les nommés

Quelques minutes après Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne figure lui aussi parmi les 30 nommés pour le 66e Ballon d'Or, le prestigieux prix du joueur de l'année remis par le magazine français France Football qui a officialisé la liste vendredi.

Kevin De Bruyne rejoint ainsi son équipier chez les Diables Rouges dans la liste des nommés pour le Ballon d'Or, qui change de formule cette année. Le trophée portera désormais sur la saison sportive écoulée et non sur l'année civile, et comportera un jury resserré, une présélection affinée et des critères d'attribution plus clairs.

La saison dernière, le joueur de Manchester City a remporté la Premier League avec les Cityzens et a été éliminé en demi-finales de la Ligue des Champions par le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard, futur vainqueur.

La cérémonie du Ballon est prévue le 17 octobre au théâtre du Châtelet à Paris, comme en 2021 où l'Argentin Lionel Messi a été sacré pour la septième fois et l'Espagnole Alexia Putellas a remporté pour la première fois le Ballon d'Or féminin.

Les nominés

Ballon d'Or masculin: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Karim Benzema (Real Madrid), Joao Cancelo (Manchester City), Casemiro (Real Madrid), Thibaut Courtois (Real Madrid), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Kevin De Bruyne (Manchester City), Luis Diaz (FC Porto/Liverpool), Fabinho (Liverpool), Phil Foden (Manchester City), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City), Sébastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund), Harry Kane (Tottenham), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Rafael Leao (AC Milan), Robert Lewandowski (Bayern Munich/FC Barcelone), Riyad Mahrez (Manchester City), Mike Maignan (AC Milan), Sadio Mané (Liverpool/Bayern Munich), Kylian Mbappé (PSG), Luka Modric (Real Madrid), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Darwin Nunez (Benfica/Liverpool), Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City), Son Heung-min (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool), Vinicius Junior (Real Madrid), Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus).

Ballon d'Or féminin: Selma Bacha (Lyon), Fridolina Rolfo (Barcelone), Vivianne Miedema (Arsenal), Lucy Bronze (Manchester City/Barcelone), Sam Kerr (Chelsea), Christiane Endler (Lyon), Lena Oberdorf (Wolfsburg), Catarina Macario (Lyon), Alexia Putellas (Barcelone), Alexandra Popp (Wolfsburg), Aitana Bonmati (Barcelone), Wendie Renard (Lyon), Alex Morgan (Orlando Pride/San Diego Wave), Beth Mead (Arsenal), Asisat Oshoala (Barcelone), Marie-Antoinette Katoto (PSG), Millie Bright (Chelsea), Trinity Rodman (Washington Spirit), Ada Hegerberg (Lyon)

Trophée Yachine du meilleur gardien: Thibaut Courtois (Real Madrid), Yassine Bounou (Sevilla), Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (AC Milan), Edouard Mendy (Chelsea), Manuel Neuer (Bayern Munich), Jan Oblak (Atletico Madrid), Kevin Trapp (Eintracht Francfort), Hugo Lloris (Tottenham) Trophée Kopa du meilleur joueur de moins de 21 ans: Karim Adeyemi (RB Salzbourg/Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Gavi (Barcelone), Ryan Gravenberch (Ajax/Bayern Munich), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Nuno Mendes (Sporting Lissabon/PSG), Jamal Musiala (Bayern Munich), Bukayo Saka (Arsenal), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)