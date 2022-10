Ballon d'Or - "On oublie souvent les gardiens", s'amuse Courtois

(Belga) Élu Trophée Yachine de meilleur gardien du monde, le Diable Rouge Thibaut Courtois a dit savourer son prix, tout en regrettant auprès de l'AFP qu'"on sous-estime encore un peu" ce poste, lundi lors du gala du Ballon d'Or à Paris.

"C'est fantastique", a estimé à propos de sa récompense le dernier rempart du Real Madrid, vainqueur de la Ligue des champions et du Championnat d'Espagne. Interrogé sur sa septième place au classement général et la difficulté pour les gardiens de remporter le Ballon d'Or (seul le Russe Lev Yachine a été couronné), le portier belge a estimé qu'"à l'heure de voter, on oublie souvent les gardiens, ce sont souvent les buteurs et les +assists+ (passes décisives, NDLR), mais ce n'est pas très grave". "On sous-estime encore un peu le poste de gardien", a-t-il ajouté. Quant à l'avenir, "avec tous les 'aliens' qui arrivent comme Haaland et Mbappé, ce sera difficile", a-t-il conclu dans un sourire. (Belga)