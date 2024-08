Baptiste Guillaume marque son premier but avec Almere City et lui offre un point

En Eredivisie, la quatrième journée se poursuivait ce samedi avec la rencontre entre Almere City et Groningue. Un match où Baptiste Guillaume était titulaire chez les locaux sur le flanc droit de l'attaque, tandis que Marvin Peersman l'était dans la défense de Groningue. Les deux équipes se sont quittées dos à dos avec un partage (1-1). Guillaume a joué 67 minutes et inscrit le but des siens, Peersman a lui disputé l'intégralité de la rencontre.