Barcelone a finalement appelé Lewandowski, Gündogan et Araujo pour rencontrer l'Antwerp

Le FC Barcelone a changé ses plans en vue de la rencontre de Ligue des Champions mercredi soir à l'Antwerp (21h00). Mis au repos dans un premier temps les joueurs Robert Lewandowski, Ronald Araújo et Ilkay Gündogan se rendront bien à Anvers. En revanche, Frenkie de Jong, fiévreux, restera en Catalogne, a annoncé le club champion d'Espagne mardi sur son site.

"En raison du changement de plan de voyage (l'équipe passera finalement la nuit en Belgique après le match et rentrera à Barcelone jeudi matin), il a été décidé d'appeler tous les joueurs disponibles, y compris Araujo, Lewandowski et Gündogan, qui ont été ajoutés à la liste des joueurs se rendant en Belgique mardi et, par conséquent, l'équipe compte désormais un total de 24 joueurs."

L'équipe pour le dernier match de groupe est la suivante : Joao Cancelo, Balde, R. Araujo, Ferran, Pierre, Lewandowski, Raphinha, Inaki Pena, Joao Félix, Christensen, Romeu, S Roberto, Gündogan, Kounde, Astralaga, Lamine Yamal, A. Alarcon, M. Casado, Kochen, Fermín, Cubarsí, Aleix Garrido, Marc Guiu et Héctor Fort.