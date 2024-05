Barrages pour la montée: Lommel et Deinze se neutralisent à l'aller

Lommel et Deinze ont partagé l'enjeu 1-1 lors de la demi-finale aller des barrages de Challenger Pro League pour la montée en D1A, dimanche. Zalan Vancsa a ouvert la marque pour les Limbourgeois (55e) et Sven Braken a égalisé pour les Tigres (76e). Le retour à la Dakota Arena de Deinze est programmé le dimanche 12 mai à 16h00. En finale, le vainqueur affrontera le deuxième des playdowns de la Jupiler Pro League.

Deinze, qui a offert une entrée gratuite à ses supporters pour ce long déplacement dans le Limbourg, a pris les devants et a hérité des premières grosses occasions. Mais servi devant le gardien par Christophe Janssen, Jeller Van Landschoot n'a pas surpris Jari De Busser (7e). Le gardien limbourgeois est encore intervenu avec à propos devant Lennart Mertens, qui a reçu le ballon dans les pieds après un cafouillage dans la surface adverse (18e). Alors que Lommel était toujours à la recherche de sa première véritable occasion, Deinze a commencé à reculer rendant cette fin de période soporifique.

Lors du retour sur la pelouse, Lommel s'est montré plus entreprenant et après avoir manqué de peu une première opportunité (47e), Vacsa a ouvert la marque sur une passe en retrait de Kluiverth Aguilar (55e, 1-0). Suite au but de leur attaquant hongrois, les Limbourgeois ont pris le contrôle de la rencontre sans pour autant coincer les Flandriens dans leur camp. Mais la reprise de Souleymane Anne manquait de puissance (66e) et celle de Guillaume De Schryver de précision (67e) pour surprendre De Busser. Mais le réserviste Braken n'a pas hésité quand il a eu l'occasion de frapper (76e, 1-1).