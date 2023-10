Bas Dost touché par les marques de soutien après son malaise dimanche

L'attaquant du NEC Nimègue et ancien joueur du Club de Bruges, Bas Dost, a été touché par toutes les marques de soutien du pays et de l'étranger après avoir perdu connaissance dimanche lors du match joué l'AZ Alkmaar. "Le monde du football est parfois difficile, mais je constate maintenant à quel point nous pouvons être humains", a déclaré le footballeur de 34 ans dans une lettre ouverte publiée sur le site web de son club.

"Lorsque je suis sorti du terrain, j'ai entendu les applaudissements de toutes les personnes présentes dans le stade, ce qui m'a fait beaucoup de bien", a ajouté Dost. "J'aimerais ainsi remercier tous ceux qui ont sympathisé avec moi et ma famille. Nous apprécions grandement ce soutien".

Dost a également remercié le personnel médical des deux clubs et les joueurs du NEC et de l'AZ, ainsi que le personnel de l'hôpital Noordwest "pour avoir agi rapidement et correctement". L'attaquant a indiqué que "dans ces circonstances, les choses se passent bien" et que dans les prochains jours, "les investigations devraient révéler la cause du problème".