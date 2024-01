Batshuayi remplaçant mais buteur lors de la large victoire de Fenerbahce contre Konyaspor

Fenerbahce a largement dominé Konyaspor (7-1), mercredi soir, lors de la 16e journée du championnat turc. Sur le banc au coup d'envoi, Michy Batshuayi est entré en jeu à la mi-temps et a marqué le sixième but des siens (63e).

Edin Dzeko, qui a relégué Batshuayi sur le banc depuis son arrivée au mercato estival, s'est illustré en première mi-temps avec un triplé (11e, 32e, 40e). Avant la pause, Mert Muldur (42e) et Sebastian Szymanski (44e), également auteur de deux assists, ont marqué. Le septième but est un contre-son-camp d'Ugurcan Yazgili (83e) et Guilherme a marqué pour Konyaspor en fin de match (90e).

Sur son but, Batshuayi a éliminé un défenseur en contrôlant un long ballon. Profitant des rebonds, il a dribblé le gardien sur la gauche et a ensuite poussé le ballon dans le but vide.