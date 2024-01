Battue par le Cameroun, la Gambie de Saintfiet quitte la Côte d'Ivoire sans point

Cruellement battue par le Cameroun (2-3) mardi soir lors de la troisième et dernière journée du groupe C, la Gambie entraînée par Tom Saintfiet est éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire sans avoir marqué le moindre point.

Karl Toko Ekambi a ouvert le score pour le Cameroun en seconde période, reprenant de la tête un centre de Georges-Kevin N'Koudou (56e). Ablie Jallow a égalisé d'une belle reprise sur un centre d'Alieu Fadera (72e), marquant ainsi le premier but de son équipe dans le tournoi. La Gambie a ensuite pris l'avantage grâce à Ebrima Colley, trouvé à la limite du hors-jeu par Assan Ceesay (85e) mais a immédiatement encaissé un deuxième but, un contre-son-camp de James Gomez (87e). Le défenseur Christopher Wooh a finalement marqué le but de la victoire pour le Cameroun d'une tête sur un corner de N'Koudou dans le temps additionnel (90e+1). Muhammed Sanneh a cru égaliser, mais son but a été refusé par le VAR pour une faute de main (90e+4).

Le Genkois Fadera est entré en jeu en deuxième mi-temps (69e). Il a reçu un avertissement en fin de match (89e).