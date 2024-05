Battus à Tottenham, Burnley et Vincent Kompany sont officiellement relégués

Burnley devait gagner pour encore croire en ses chances de maintien mais la défaite enregistrée à Tottenham (2-1) à l'occasion de la 37e et avant dernière journée de Premier League a scellé le sort des Clarets. Dans le même temps, Everton s'est imposé face à Sheffield United (1-0) alors que Luton Town s'est incliné à West Ham (2-1).

Au classement, Everton reste 15e (40 points). Luton est 18e (26pts) et devra attendre le résultat de Nottingham pour connaître son sort alors que Burnley est 19e (24 points) et redescend un an après avoir rejoint la Premier League.

Burnley avait pourtant pris une option pour rêver avec un but de Jacob Bruun Larsen (25e, 0-1) mais Pedro Porro est venu couper court à la fête avec une égalisation (32e, 1-1). En toute fin de rencontre, Micky van de Ven a définitivement mis fin à tout suspense (82e, 2-1).