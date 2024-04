Bayern-Real Madrid donnera le coup d'envoi des demi-finales le 30 avril

Le duel entre le Bayern Munich et le Real Madrid donnera le coup d'envoi des demi-finales de la Ligue des Champions le mardi 30 avril (21h00). La confrontation entre le Borussia Dortmund de Julien Duranville et le Paris Saint-Germain aura lieu le mercredi 1er mai (21h00), a communiqué l'Union des associations européennes de football (UEFA) jeudi.

Les matches retour seront joués une semaine plus tard. Dortmund rendra visite au PSG le mardi 7 mai à 21h00 tandis que le Bayern se déplacera au Real Madrid le mercredi 8 mai, aussi à 21h00. La finale se jouera le samedi 1er juin dans le stade de Wembley à Londres.

C'est la première fois depuis 2020 et la deuxième fois depuis 2017 qu'aucune équipe anglaise n'est présente dans le dernier carré de la compétition. Manchester City et Arsenal ont tous les deux vu leur parcours s'arrêter en quarts de finale mercredi. Les Cityzens ont été éliminés aux tirs au but par le Real Madrid et les Gunners ont été sortis par le Bayern Munich.