Benfica, Fribourg et Braga verront les huitièmes, l'Ajax passe de justesse en Conference

Le Benfica Lisbonne, Fribourg et Lens se sont qualifiés jeudi soir pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Après sa victoire à Toulouse à l'aller (1-2), Benfica s'est contenté d'un score nul et vierge au Portugal lors des barrages retour et a éliminé l'équipe qui avait terminé devant l'Union Saint-Gilloise lors de la phase de groupes.