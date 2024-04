Benteke buteur et passeur avec DC United, Vanzeir et Cuypers partagent

Les New York Red Bulls et Chicago Fire se sont quittés sur un nul vierge. Titularisé pour New York, Dante Vanzeir a cédé sa place à la 44e minute, peu après le rouge reçu par son équipier Andres Reyes (42e). Hugo Cuypers est resté 75 minutes sur la pelouse pour Chicago.

Charlotte a battu Toronto 3-2. Monté à la 63e minute, Brecht Dejaegere a délivré la passe pour le but décisif de Patrick Agyemang (85e).

Les New York Red Bulls (15 points) partagent la première place de la conférence Est avec l'Inter Miami, victorieux 2-3 de Kansas City avec notamment un but de Lionel Messi et un de Luis Suarez. Miami a cependant joué un match de plus (9) que les New-Yorkais.

Charlotte (11 points) occupe la 6e position. DC United pointe au 10e rang avec 10 unités, Chicago suit avec 9.