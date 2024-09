Benteke marque mais partage, défaite pour Vanzeir passeur décisif

Christian Benteke a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets pour DC United mais n'a pu empêcher le partage de son équipe (1-1) face à New York City en Major League Soccer, le championnat nord-américain de football.

Dans le même temps, Dante Vanzeir s'est offert une passe décisive avec les New York Red Bulls mais cela s'est révélé insuffisant pour l'emporter face au Chicago Fire d'Hugo Cuypers (2-1). Ce dernier a joué l'intégralité de la rencontre alors que l'ancien de l'Union Saint-Gilloise est monté au jeu à la mi-temps.

Menés après une demi-heure de jeu sur un but de Santiago Rodriguez (32e, 0-1), les joueurs de la franchise de la capitale américaine ont réagi avec un but de Christian Benteke, son 19e cette saison déjà (67e, 1-1).

Mais les yeux des spectateurs et téléspectateurs étaient rivés sur Miami et Lionel Messi qui s'est fendu d'un doublé et d'une passe décisive samedi pour son retour de blessure avec l'Inter Miami, étant impliqué sur tous les buts de son équipe victorieuse 3-1 contre Philadelphie.

Le N.10 n'avait plus joué depuis le succès final de l'Argentine en Copa America contre la Colombie le 14 juillet en raison d'une blessure à la cheville.

Il fallait même remonter au 1er juin pour voir Messi sous les couleurs de l'Inter Miami, privé de sa star pendant huit matches de championnat.