Bento sur son passage à la tête de la Corée du Sud : "l'une des plus belles expériences"

Directement après l'élimination en huitièmes de finale, Paulo Bento a remercié les joueurs sud-coréens de lui avoir fait vivre "l'une des plus belles expériences" de sa vie lors du Mondial au Qatar 2022.

L'entraîneur portugais a fait un dernier adieu aux supporters avant de s'envoler pour son pays natal. "Je suis reconnaissant envers tous les joueurs pour leur professionnalisme, leur éthique de travail et leur comportement", a déclaré Bento. "Ils m'ont donné l'opportunité de vivre l'une des plus belles expériences de ma vie, que je n'oublierai jamais. Personnellement, je n'ai pas de mots pour vous remercier tous pour le respect, l'affection et le soutien dont vous avez fait preuve pendant cette expérience incroyable." Versée dans le groupe H, la Corée du Sud a fait match nul 0-0 avec l'Uruguay et s'est inclinée 3-2 face au Ghana avant de s'imposer 2-1 face au Portugal. Ce succès lui a permis de se qualifier pour le deuxième tour grâce aux buts marqués, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2010. En huitième de finale, les Coréens ont été lourdement battus 4-1 par le Brésil. En place depuis 2018, Bento a annoncé immédiatement après ce match qu'il ne renouvellerait pas son contrat. Les Guerriers Taeguk devraient connaître le nom de leur nouveau sélectionneur d'ici février, avant la prochaine pause internationale le mois suivant. (Belga)