Berlin juge très regrettable l'interdiction de la Fifa sur le brassard

(Belga) Berlin trouve "très dommage" l'interdiction par la Fifa des brassards "One Love" contre les discriminations LGBT+, a déclaré mercredi le porte-parole du gouvernement allemand, Steffen Hebestreit.

"Les droits de la communauté LGBTQ+ ne sont pas négociables", a affirmé M. Hebestreit, lors du point presse régulier du gouvernement, à quelques minutes du premier match de la Mannschaft contre le Japon, lors du Mondial au Qatar. "Nous constatons que ce n'est apparemment pas possible dans le cadre de cette coupe du Monde de la Fifa de se positionner ou d'afficher un signe d'attachement" à cette question, a-t-il ajouté. "Il reste important de s'engager pour nos valeurs", a continué M. Hebestreit. Dans une émission télévisée diffusée mardi soir, le vice-chancelier allemand, Robert Habeck, avait de son côté encouragé les joueurs de la Mannschaft à porter les brassards "One Love" malgré les menaces de sanctions de la Fédération internationale (Fifa). L'instance du football mondial a menacé, selon plusieurs fédérations nationales, de "sanctions sportives" les capitaines qui porteraient un brassard One Love. Face à ces menaces, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne et quatre autres équipes européennes ont renoncé à porter les brassards inspirés du drapeau arc-en-ciel, symbole des communautés LGBT+. Premier pays du Moyen-Orient à accueillir depuis dimanche le Mondial de football, le Qatar a assuré que tous les supporters seraient les bienvenus sans discrimination, bien que la loi du pays pénalise l'homosexualité. Mais la consigne a visiblement du mal à passer, plusieurs spectateurs s'étant vu ordonner d'ôter des vêtements et chapeaux aux couleurs arc-en-ciel lors des contrôles de sécurité lundi soir avant la rencontre Etats-Unis - Pays de Galles (1-1). (Belga)