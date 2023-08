Bernardo Silva prolonge à Manchester City jusqu'en 2026

"Je viens de vivre six années incroyables et je suis ravi de prolonger mon séjour ici", a déclaré Silva."J'entame ma septième saison. Depuis mon arrivée, je ne me souviens que d'une seule saison où nous n'avons pas eu de succès, alors être ici jusqu'à maintenant signifiait des trophées, signifiait gagner beaucoup et j'aime gagner. C'est bon de gagner. "Ce n'est pas facile d'être une équipe gagnante. C'est un sentiment très agréable et je voulais que cela continue."

"C'est un rêve au regard de ce que nous avons accompli et de ce que nous pouvons encore faire. En six ans, nous avons remporté cinq championnats, une Ligue des champions et toutes les coupes. Honnêtement, je ne pouvais pas avoir mieux.