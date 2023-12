Besiktas écarte 5 joueurs de son noyau pour "mauvaises performances" et "incompatibilité"

Besiktas a écarté cinq joueurs de son effectif en raison de leurs "mauvaises performances et de leur incompatibilité au sein de l'équipe". Le club turc a annoncé cette décision lundi, deux jours après une défaite 1-3 contre Fenerbahçe en championnat.

Bailly est le seul des cinq à avoir été titularisé samedi. Aboubakar et Ghezzal étaient montés au jeu, Onana est resté sur le banc et Rosier, blessé, était indisponible.

Les cinq joueurs écartés sont l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar, le défenseur français Valentin Rosier, le défenseur ivoirien Eric Bailly, le milieu de terrain algérien Rachid Ghezzal et le milieu de terrain camerounais Jean Onana.

Besiktas connait une saison tourmentée, avec déjà deux changements d'entraîneur: Senol Günes a laissé sa place début octobre à Burak Yilmaz, lequel est parti un mois plus tard. C'est désormais Riza Calimbay qui dirige le club. Les Aigles Noirs occupent la cinquième place du championnat turc avec 14 points de retard sur les leaders, Fenerbahçe et Galatasaray, et sont déjà éliminés en Conference League, où ils ont notamment été battus 0-5 par le Club Bruges.