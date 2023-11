Beveren décroche un solide succès, le Patro s'impose à Lommel

Beveren a décroché une victoire face à Dender (3-2) et le Patro Eisden s'est imposé de justesse à Lommel (1-2) dans le cadre de la 13e journée de Challenger Pro League vendredi soir. Au classement, le Patro prend la troisième place (22 points) devant Lommel, quatrième (21 points), alors que Dender est sixième (20 points) et que Beveren prend provisoirement la huitième place (17 points).

La première tentative du match côté Beveren tombait après seulement trois minutes de suite sur une frappe de Taofeek Ismaheel mais ce dernier la dévissait complètement et le ballon passait à gauche des cages (3e).

C'est finalement Anthony Limbombe, sur penalty et pour son premier but de la saison, qui trouvait le chemin des filets pour les locaux dans le premier quart d'heure (15e, 1-0). Ce dernier se transformait en passeur huit minutes plus tard pour une tête d'Ismaheel qui doublait l'avance de Beveren (23e, 2-0).