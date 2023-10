Beveren domine les Francs Borains, le Lierse s'impose à 10 au Jong Genk

Beveren, vainqueur 3-0 des Francs Borains, et le Lierse, victorieux 1-3 de Jong Genk, se sont imposés samedi dans le cadre de la 10e journée de la Challenger Pro League.

Beveren a dominé les Francs Borains grâce à un doublé de Goduine Koyalipou (17e et 54e) et à un but de Jakov Filipovic (43e).

Sur la pelouse de Jong Genk, le Lierse a été mené après le but Thomas Claes (24e). Obbi Oularé (42e) a remis les deux équipes à égalité. Viktor Boone a laissé le Lierse à dix après avoir écopé d'un deuxième jaune à la 49e minute. Malgré l'infériorité numérique, le Lierse a marqué deux fois en fin de match par Thibaut Van Acker (81e, sur penalty) et Sebastiaan Brebels (90e+5).