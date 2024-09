Beveren s'impose 3-2 contre Jong Genk grâce à un but dans les dernières secondes

En Challenger Pro League, Beveren et Jong Genk s'affrontaient pour le compte de la quatrième journée de championnat. Ce sont les Waeslandiens qui l'ont emporté 3-2 avec un but dans les arrêts de jeu. Yutaka Michiwaki (7e), Mathis Servais (50e) et Hadji Issa Moustapha (90e+5) ont inscrit les buts de Beveren. Robin Mirisola (16e) et Saidou Touré (84e) se sont chargés de ceux de Jong Genk.