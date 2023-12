Beveren s'impose à Anderlecht et Deinze craque face au Club NXT

Les deux matches au programme samedi de la 14e journée de la Challenger Pro League se sont terminés par les victoires en déplacement de Beveren 0-2 face au RSCA Futures et des espoirs du Club Bruges 1-3 à Deinze.

Face aux jeunes brugeois, Deinze avait ouvert la marque par Laurent Lemoine (57e, 1-0) avant de rentrer dans le rang et reste troisième avec 23 points au classement.

Grâce à Amine Et Taibi (61e, 1-1), Benjamin Faraas (74e, 1-2) et Sem Audoor (90e+3, 1-3), le Club NXT s'impose et occupe la 6e position avec 20 points tout comme Beveren (7e). Les jeunes du RSCA Futures suivent à la 9e place (19 points).

Dans l'après-midi, Zulte Waregem a consolidé sa deuxième position (26 points) derrière le Beerschot en s'imposant 1-3 en déplacement au détriment des espoirs du Standard, derniers avec 12 points.