Blessée au pied, la Néerlandaise Lieke Mertens déclare forfait pour le reste de l'Euro

(Belga) L'équipe féminine néerlandaise de football a enregistré le forfait de Lieke Martens mardi. L'attaquante s'était blessée au pied lors de la dernière rencontre de la phase de groupes de l'Euro contre la Suisse. Après de plus amples examens, la blessure s'est avérée plus grave que prévu, et la joueuse doit déclarer forfait pour le reste de la compétition.

"Il s'agit d'une terrible nouvelle pour Lieke et pour nous. Elle s'était tellement impliquée pour l'équipe. C'est vraiment dommage qu'elle doive mettre un terme à son Euro comme cela", a déclaré l'entraîneur néerlandais Mark Parsons. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour les "Oranjes", tenantes du titre, après le forfait de la gardienne et capitaine Sari van Veenendaal, à cause d'une blessure à l'épaule encourue lors de la rencontre inaugurale du groupe C face à la Suède (1-1), ainsi que le test positif au coronavirus de la buteuse Vivianne Miedema avant le deuxième match contre le Portugal. L'attaquante d'Arsenal devrait, toutefois, effectuer son retour pour le quart de final de samedi face à la France. (Belga)