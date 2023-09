Blessin content de la réaction de l'Union: "Avec un peu de chance, nous aurions pu gagner"

Après la rencontre, Blessin a évoqué un sentiment "difficile à décrire". "Ce n'était pas notre meilleur match et il y a plusieurs raisons à cela. Il y avait sûrement un peu de nervosité dans le chef de certains joueurs et le terrain était très glissant. Mais je ne veux pas chercher d'excuse. En première mi-temps, nous avons perdu trop de ballons. Le penalty juste avant la mi-temps a été un coup dur mais nous y avons cru jusqu'au bout. Avec un peu de chance, nous aurions pu gagner mais Toulouse aussi. Je pense que le nul est logique."

En seconde période, l'entraîneur allemand a effectué un changement payant en passant dans un système à deux attaquants avec les montées de Kevin Rodriguez et Mohammed Amoura, auteur du but égalisateur. "Mohammed nous a amené plus de profondeur avec sa vitesse. Il a bien combiné avec Kevin et nous nous sommes procurés plus d'occasions. Il a changé l'agressivité de l'équipe et c'est toujours bien d'avoir cette qualité dans un groupe."