"BNG2027", la candidature belgo-néerlando-germanique officiellement déposée ce vendredi

Ce vendredi les fédérations belge (URBSFA), néerlandaise (KNVB) et allemande (DFB) de football déposent officiellement leur candidature commune afin d'organiser la Coupe du monde féminine 2027 auprès de la fédération internationale de football (FIFA).

"Le football féminin connait une croissance sans précédent. Nous devons maintenant tirer parti de cet intérêt croissant, car la croissance d'aujourd'hui n'est pas une garantie de succès pour l'avenir. Notre slogan pour la Coupe du Monde 2027 est donc clair : Breaking New Ground (que l'on peut traduire par "ouvrir de nouveaux horizons", ndlr). Composé de la première lettre de chaque pays, ce slogan reflète ce à quoi nous aspirons, à savoir faire ce pas supplémentaire et établir une nouvelle norme à tous les niveaux" a expliqué Manu Leroy, le CEO ad interim de l'Union belge.

Quatre stades belges ont été retenus pour accueillir les rencontres : Anderlecht, Charleroi, Gand et Genk. Les Pays-Bas ont choisi cinq villes : Amsterdam, Eindhoven, Heerenveen, Enschede et Rotterdam. Cologne, Dortmund, Düsseldorf et Gelsenkirchen seront les hôtes allemands.