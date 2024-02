Bo Henriksen remplace Jan Siewert sur le banc de Mayence

Mayence, en lutte pour le maintien en Bundesliga, est allé chercher Bo Henriksen au FC Zurich, que le Danois entraînait depuis octobre 2022. Il a signé un contrat jusqu'en 2026.

Mayence a été battu 3-1 par Stuttgart dimanche. Il s'agissait de sa 11e défaite de la saison. La dernière victoire remonte au 4 novembre contre Leipzig pour les débuts de Siewert sur le banc. Lors des onze matchs suivants, le club n'a plus engrangé le moindre succès. Avec 12 points, Mayence occupe la 17e et avant-dernière place du classement, à 9 longueurs du premier sauvé, l'Union Berlin, et risque la relégation après quinze ans parmi l'élite.