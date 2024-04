Bochum se sépare de son entraîneur Thomas Letsch

Letsch, 55 ans, entraînait Bochum depuis septembre 2022, arrachant le maintien du club au sein de l'élite la saison dernière. Cette saison, le club de Rhénanie-du-Nord-Westphalie se classe 15e avec 26 points, trois de plus que Mayence, 16e et barragiste, et quatre de plus que Cologne, 17e et premier relégable.

L'entraîneur allemand a aussi dirigé entre autres le Red Bull Salzbourg, l'Austria Vienne ou encore le Vitesse Arnhem où il a notamment eu Loïs Openda sous ses ordres.