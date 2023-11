Borislav Mihaylov, président de la fédération bulgare, jette l'éponge

L'intérim doit être assuré par le vice-président Mihaïl Kasabov jusqu'au congrès prévu l'an prochain, qui doit entériner la décision et examiner les nouvelles candidatures.

Borislav Mihaylov avait déjà démissionné en octobre 2019 après un scandale d'injures racistes lors d'une rencontre contre l'Angleterre. Mais il était finalement revenu sur sa décision et avait fait son retour un an et demi plus tard.

Record de longévité à la tête de la BFU, cet ancien gardien de but de l'époque glorieuse du foot bulgare en 1994 a été élu cinq fois depuis 2005. Sa présidence a été marquée par des allégations récurrentes de matches truqués et de paris illégaux, de détournements de fonds publics et de conflits d'intérêts.