Bornauw buteur avec Wolfsburg, Lynen et Brême partagent contre Dortmund, Theate s'impose

Francfort a largement dominé le début de match et c'est tout naturellement que l'Eintracht inscrivait le premier but du match via Hugo Ekitiké (24e, 1-0). Le Français se chargeait ensuite d'offrir le deuxième but à Hugo Larsson peu après la demi-heure (33e, 2-0). Hoffenheim a réduit l'écart en début de seconde période via Andrej Kramaric (54e, 2-1) mais Francfort a directement réagi en recreusant le trou avec un but d'Omar Marmousch (56e, 3-1).

Wolfsburg et Sebastian Bornauw étaient en déplacement à Kiel où ils se sont imposés 0-2. Titularisé dans l'axe de la défense, le Belge a joué tout le match et s'est signalé en inscrivant le deuxième but des siens (30e). Maximilian Arnold avait ouvert la marque face au promu (27e)