Boubacar Kamara gravement touché au genou

L'international français s'est blessé lundi lors du match à Manchester United (défaite 2-1). Il a passé un scanner lundi et va maintenant consulter un spécialiste du genou pour déterminer la durée de son indisponibilité, a indiqué Aston Villa. Kamara risque de ne plus jouer cette saison et par conséquent de manquer l'Euro cet été.

Kamara, coéquipier de Youri Tielemans, a joué 30 matchs cette saison pour le compte d'Aston Villa, le 5e de la Premier League.