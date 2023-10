Brecht Dejaegere et Charlotte qualifiés en playoffs en battant l'Inter Miami de Messi

Brecht Dejaegere et Charlotte se sont qualifiés pour les playoffs de la Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain de football, après une victoire 1-0 contre l'Inter Miami de Lionel Messi samedi.

Dejaegere est monté au jeu à la 67e minute à la place de Kamiel Jozwiak qui avait offert l'assist à Kerwin Vargas sur le seul but de la rencontre. Du côté de Miami, Messi a joué toute la rencontre tout comme Sergio Busquets.

Une victoire qui permet à Charlotte de décrocher sa place pour les playoffs en terminant 9e de la Conférence Est avec 43 points, tout comme les New York Red Bulls qui s'est imposé 0-1 à Nashville sans Dante Vanzeir, blessé au dos. Charlotte et New York devront s'affronter dans un barrage pour gagner le droit de défier Cincinnati au premier tour.