Brecht Dejaegere et Christian Benteke partagent les points

Le "duel" belge samedi en Major League Soccer entre Brecht Dejaegere (Charlotte FC) et Christian Benteke (DC United) s'est terminé par un partage blanc (0-0) en Caroline du Nord.

Dejaegere, arrivé cet été de Toulouse, a été remplacé à la 65e minute. Benteke a joué toute la rencontre au sein de l'équipe de la capitale fédérale.

Dante Vanzeir, assisté depuis le banc des remplaçants le partage 0-0 dans le derby de la "Grosse Pomme" entre New York Red Bulls et New York City FC.