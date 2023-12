Brighton et Burnley repartent dos à dos, Manchester United sombre à domicile

Dans le même temps, Nottingham Forest a obtenu le même résultat sur la pelouse de Wolverhampton Le latéral Harry Toffolo a d'abord marqué pour Forest (14e) et l'égalisation est venue de Matheus Cunha (32e). Orel Mangala était titulaire dans l'entrejeu des visiteurs et a disputé l'intégralité de la rencontre.

La surprise de la journée est venue de Manchester United. Les Red Devils se sont lourdement inclinés (0-3) à Old Trafford face à Bournemouth, ce qui constitue déjà leur septième revers de la saison en championnat. Dominic Solanke a marqué dès la 5e minute de jeu pour les Cherries et United a encaissé deux buts supplémentaires en seconde période via Philip Billing (68e) et Marcos Senesi (73e).

Au classement, les Mancuniens sont sixièmes avec 27 points. Notthingham Forest est 16e avec 14 points et Burnley occupe l'avant-dernière position avec 8 points. Le choc de cette 16e journée aura lieu à 18h30 entre Aston Villa, 3e avec 32 points et Arsenal, 2e avec 36 points.