"Bruges attendra une erreur de notre part", prévient Martinez Quarta

"Je pense que le match sera semblable à celui de l'aller", a expliqué Martinez Quarta. "Ils attendront une erreur de notre part pour repartir. Nous devrons être bons dans la gestion du match, sans abandonner notre manière de jouer depuis trois ans."

L'an passé, la Fiorentina avait atteint la finale de la Conference League et celle de Coupe d'Italie, s'inclinant respectivement contre West Ham et l'Inter Milan. Cette saison, la Fiorentina s'est une nouvelle fois hissée dans le dernier carré des deux compétitions. Ce qui donne l'impression que la 'Viola', 9e du championnat italien, est une équipe spécialiste des coupes. "Les matchs à élimination directe se prépare d'une autre manière", a confié le défenseur. "Nous sommes heureux de ce que nous avons accompli. Nous sommes en demi-finales de cette coupe pour la deuxième fois. Nous sommes heureux et nous allons essayer d'atteindre une autre finale. Ce sera un beau match à jouer demain, nous sommes motivés."