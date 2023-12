Bruges débutera avec Skov Olsen et Nusa sur les ailes contre Bodø/Glimt

Le Club de Bruges joue jeudi (21h00) son sixième et dernier match de la phase de groupes de la Conference League sur son terrain face aux Norvégiens de Bodø/Glimt. Alors que ses joueurs sont tout proches de terminer premier, Ronny Deila a choisi de relancer Andreas Skov Olsen et Antonio Nusa sur les côtés.

Simon Mignolet débutera dans les cages brugeoises. Devant lui, Maxim De Cuyper, Brandon Mechele, Joel Ordoñez et Bjorn Meijer formeront la défense. Au milieu, Casper Nielsen et Hugo Vetlesen soutiendront Hans Vanaken dans l'axe alors que Nusa et Skov Olsen retrouveront les ailes après plusieurs matches sur le banc. Ils accompagneront Igor Thiago en attaque.

Bruges (13 points) doit perdre par deux buts d'écart ou plus pour laisser filer la première place, directement qualificative pour les huitièmes de finale. Bodo/Glimt est deuxième (10 points).