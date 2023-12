Bruges en 8es de finale, l'Union et La Gantoise en barrage, tirage au sort lundi

Trois clubs belges sont rescapés en Coupe d'Europe et passeront l'hiver européen en Conference League, le 3e niveau européen. Le Club de Bruges est directement qualifié pour les 8es de finale. L'Union St-Gilloise, 3e de son groupe en Europa League, et La Gantoise, devront disputer un barrage pour tenter d'arracher leur ticket pour ces 8es de finale.

Les équipes qualifiées pour les barrages de la Conference League qui auront lieu les 15 et 22 février sont:

Les différents tirages au sort pour la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League auront lieu lundi à Nyon en Suisse au siège de l'UEFA, l'Union européenne de football. Deux équipes d'un même pays ne peuvent pas se rencontrer en barrage.

- comme 2e de poule: Slovan Bratislava (Svq), La Gantoise, Dinamo Zagreb (Cro), Bodo/Glimt (Nor), Legia Varsovie (Pol), Ferencvaros (Hon), Eintracht Francfort (All) et Ludogorets (Bul)

- comme 3e de poule de l'Europa League et reversé en Conference league: Olympiakos (Grè), Ajax (P-B), Real Betis (Esp), Sturm Graz (Aut), Union St-Gilloise, Maccabi Haïfa (Isr), Servette (Sui) et Molde (Nor)

- Les huit équipes qualifiées directement pour les 8es de finale sont Lille (Fra), Maccabi Tel Aviv (Isr), Viktoria Plzen (Tch), Club Bruges, Aston Villa (Ang), Fiorentina (Ita), PAOK (Grè) et Fenerbahçe (Tur)