Bruges lance sa campagne européenne par un choc contre le finaliste sortant, Dortmund

Cette saison, la Ligue des Champions se dispute sous un nouveau format. Au premier tour, toutes les équipes engagées jouent huit matchs et sont reprises dans un classement unique. Les huit premières équipes filent directement en 8es de finale. Les équipes entre la 9e et la 24e places joueront des barrages à élimination directe. Les équipes de la 25e à la 36e places sont éliminées sans être reversées en Europa League. La finale se déroulera le 31 mai 2025 à Munich.

Pour l'entraîneur brugeois Nicky Hayen, ce nouveau format rend chaque match passionnant. "On ne peut pas anticiper ce qui va se passer. Tout le monde veut atteindre le plus rapidement possible ce top 8." Il se réjouit également de disputer ce premier match à domicile. "Tout le monde l'attend avec impatience et tous les ingrédients sont là pour en faire une belle soirée. Nous ne devons pas sous-estimer l'adversaire. Nous croyons en nos chances, mais il faudra se surpasser. Chaque équipe peut connaître un moment de faiblesse. Peut-être que ce sera leur cas et que nous pourrons en profiter."

La dernière participation de Bruges en C1 remonte à la saison 2022-2023. Le Club avait été éliminé en huitièmes par Benfica (défaites 0-2, 5-1).