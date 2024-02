Bruges mal en point face à l'inarrêtable Union, Ostende pour l'exploit contre l'Antwerp

L'Union Saint-Gilloise continue de survoler la Jupiler Pro League et compte 10 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Anderlecht. Elle s'est imposée dernièrement contre le RWDM et à Genk, alors que Bruges a été tenu en échec face à Courtrai et s'est incliné à l'Antwerp. Les Blauw en Zwart ont 17 points de retard sur le leader, et la Coupe de Belgique pourrait être la route la moins cahoteuse jusqu'à un trophée en fin de saison.

La mission ne sera pas simple après une victoire arrachée contre La Gantoise en quarts de finale (0-1). L'Union débarquera toutes voiles dehors, gonflée par une victoire dans un derby face à Anderlecht au stade précédent (2-1).