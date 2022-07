Bundesliga - Accord pour le transfert du Néerlandais de Ligt de la Juventus au Bayern

(Belga) Le défenseur central néerlandais de la Juventus de Turin Matthijs de Ligt va être transféré au Bayern Munich pour un montant de plus de 70 millions d'euros, affirment dimanche soir plusieurs médias allemands.

Un accord en ce sens a été conclu dans la journée entre le champion d'Allemagne et le club italien, selon le quotidien Bild et le site d'informations sportives Sport1. Il prévoit le versement d'une somme fixe de 70 millions d'euros et 10 millions d'euros supplémentaires de variables. Selon les médias allemands, le Bayern va utiliser la somme récoltée pour le transfert de son avant-centre polonais, Robert Lewandowski, à Barcelone, estimé à plus de 45 millions d'euros, pour aider à financer la transaction. Les deux équipes étaient en négociations depuis déjà plusieurs semaines au sujet du jeune défenseur central néerlandais de 22 ans. Au cours du weekend, le directeur exécutif du Bayern, Olivier Kahn, avait confirmé ces discussions dans une interview au quotidien allemand Bild. "C'est vrai que nous avons mené des discussions, de Ligt est un joueur très, très intéressant, y compris pour son caractère" sur le terrain, a-t-il dit. L'arrivée du Néerlandais à Munich, si elle se confirme, doit permettre de compenser le départ en fin de saison dernière de l'international allemand Niklas Süle chez le rival Dortmund. A Munich, de Ligt sera en concurrence directe en défense centrale avec plusieurs internationaux français, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez ou Benjamin Pavard, -ces deux derniers pouvant évoluer sur les côtés- auxquels le club bavarois a justement reproché récemment de manquer de poigne pour diriger sa défense.