Bundesliga - Après sa 17e passe décisive, Thomas Müller se rapproche du record de Kevin De Bruyne

(Belga) Le Bayern Munich s'est imposé samedi lors de la 27e journée de Bundesliga 5-2 face à l'Eintracht Francfort. Thomas Müller a mis Leon Goretzka sur la voie du premier but à la 17e minute, son 17e assist de la saison. Il s'est rapproché un peu plus du record en la matière de Xavi et Kevin De Bruyne.

Xavi a distillé 20 passes décisives sous le maillot du FC Barcelone en 2008-2009, De Bruyne en a fait autant à Wolfsburg en 2014-2015. Müller a encore sept rencontres pour tenter de faire aussi bien voire mieux. Une passe décisive de plus le mettrait sur un pied d'égalité avec Lionel Messi. Le joueur vedette du FC Barcelone a atteint ce score à deux reprises : en 2010-2011 et 2014-2015. Kevin De Bruyne a également délivré dix-huit passes décisives avec Manchester City en 2016-2017. Cette liste n'est tenue à jour que depuis quinze ans et ne prend en compte que les cinq grandes ligues (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1). Si Müller récupère le record, il pourrait le perdre à nouveau très rapidement. Ceci à condition que la Premier League reprenne également. Avec dix rencontres à jouer, De Bruyne a déjà réussi à adresser seize passes qui ont abouti, au final, au fond des filets.