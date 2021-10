Bundesliga - Florian Kohfeldt est le nouvel entraineur de Wolfsburg

(Belga) Florian Kohfeldt est le nouvel entraîneur de Wolfsburg, a annoncé mardi le club de Bundesliga. Kohfeldt, 39 ans, s'est engagé jusqu'en 2023. Il succède à Mark van Bommel, licencié dimanche, au lendemain d'une quatrième défaite de rang en championnat.

Florian Kohfeldt a passé toute sa carrière d'entraîneur au Werder Brême, où il a débuté comme assistant des U17 en 2009 et s'est occupé des jeunes et de la réserve avant de prendre en charge l'équipe première en octobre 2017. Il a été limogé de Brême en mai dernier, à une journée de la fin du championnat, alors que le club s'apprêtait à être relégué en deuxième division. Van Bommel était arrivé en début de saison. Wolfsburg avait commencé la saison par quatre victoires de suite en championnat, mais n'a plus gagné depuis lors, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions. Soit huit rencontres, toutes compétitions confondues, depuis le succès à Greuther Fürth (0-2) le 11 septembre dernier. La défaite face à Fribourg (0-2) samedi a été fatale à l'ancien international néerlandais. Wolfsburg, où évoluent Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx et Dodi Lukebakio, occupe la neuvième place avec 13 points. Les Loups se déplacent à Leverkusen samedi.