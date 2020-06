Bundesliga - Le Bayern Munich à une victoire du titre après son succès contre Mönchengladbach

(Belga) Le Bayern Munich s'est imposé dans les dernières minutes samedi face à Mönchengladbach lors de la 31e journée de Bundesliga. Les Bavarois, leaders du championnat d'Allemagne, seront sacrés champions mardi soir s'ils l'emportent au Werder Brême.

Le début de rencontre était animé et Hofmann pensait donner l'avantage à Mönchengladbach mais son but était annulé pour une position de hors-jeu après l'utilisation de l'assistance vidéo (16e). C'est finalement le Bayern qui ouvrait le score en premier. Le jeune attaquant néerlandais Joshua Zirkzee profitait d'une mauvaise relance de Sommer, le portier de Gladbach, pour donner l'avance aux Bavarois (26e). Malgré ce but d'avance, le Bayern ne parvenait pas à dérouler et Mönchengladch lui donnait du fil à retordre. Les visiteurs en profitait pour égaliser grâce à un but contre son camp de Benjamin Pavard. La deuxième période était un peu plus fermée mais Goretzka offrait la victoire aux Bavarois dans les dernières minutes (86e). Au classement, le Bayern conserve sa première place avec sept points d'avance sur Dortmund et trois journées encore à disputer. Le club bavarois pourrait remporter son 30e titre de champion d'Allemagne, le huitième consécutif, mardi soir en cas de victoire au Werder Brême. (Belga)