Bundesliga - Le Bayern s'impose largement contre le Werder Brême mais perd Sadio Mané

(Belga) Le Bayern Munich a signé une cinquième victoire consécutive en Bundesliga en s'imposant mardi soir contre le Werder Brême (6-1) lors de la 14e journée du championnat d'Allemagne, mais a perdu sur blessure son international sénégalais Sadio Mané, à douze jours de la Coupe du monde.

Touché après un quart d'heure de jeu au genou droit, le champion d'Afrique 2022 et finaliste de la Ligue des champions 2022 avec Liverpool s'est allongé sur la pelouse, a été soigné et a tenté de reprendre sa place, avant de faire signe à son entraîneur de le remplacer à la 20e minute. Jamal Musiala a mis le Bayern sur les bons rails dès la 5e minute. Le Werder est revenu à égalité cinq minutes plus tard par Anthony Jung puis Eric Maxim Choupo-Moting a raté un penalty (18e). Serge Gnabry à deux reprises (22e et 28e) et Leon Goretzka (26e) ont donné trois buts d'avance (4-1) aux joueurs de Julian Nagelsmann avant la pause. Gnabry a réalisé le triplé (82e) avant un but du jeune Mathys Tel, 17 ans, à 6 minutes du terme. Avec 31 points, le Bayern, leader, compte quatre points d'avance sur Fribourg (27) et cinq sur l'Union Berlin (26), ses premiers poursuivants qui jouent mercredi soir (20h30) leur match de la 14e journée, respectivement à Leipzig et contre Augsbourg. Le Werder (21 points) est septième. (Belga)